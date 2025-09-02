Интер арендовал на один сезон швейцарского защитника Манчестер Сити Мануэля Аканджи. Об этом сообщает официальный сайт "нерадзурри".

В соглашении между клубами есть опция выкупа, которая станет обязательной при выполнении определенных условий. Ранее была информация, что Интер заплатит 2 млн евро за аренду 30-летнего швейцарца, а выкуп обойдется в 15 млн.

Мануэль Аканджи присоединился к Манчестер Сити в 2022 году. В общем защитник сыграл за "горожан" в 136 матчах, в которых забил пять голов и отдал три ассиста. Швейцарец выиграл с Манчестер Сити ряд трофеев, включая Лигу чемпионов.

Добавим, что Милан тоже претендовал на Аканджи, но не смог завершить сделку.

