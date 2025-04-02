"Россонери" переживают кризис результатов и команда рискует пролететь мимо еврокубков. На фоне неудач Милан планирует сменить главного тренера.

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Как сообщает L'Équipe, уже ничто не спасет от отставки Сержиу Консейсау, даже завоевание трофея (прим. Милан сыграет с Интером в полуфинале Кубка Италии). Стратегия "россонери" заключается в том, чтобы команду возглавил итальянский специалист.

Фаворитом на пост тренера является экс-наставник Шахтера Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с Марселем. Рассматривались также кандидатуры Антонио Конте и Массимилиано Аллегри. Впрочем, именно Де Дзерби имеет благосклонность руководства клуба.

В случае, если Роберто получит работу, то будет уже вторым экс-тренером Шахтера, который возглавит Милан. Сезон 2024/25 "россонери" начинали с Паулу Фонсекой, который в свое время работал с "горняками".

Милан сейчас находится на девятом месте в турнирной таблице Серии А с 47 очками.

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