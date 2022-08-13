Центральный защитник Фикайо Томори еще на несколько лет связал свое будущее с действующими чемпионами Италии.

24-летний англичанин канадского происхождения продлил контракт с Миланом. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года, информирует пресс-служба "россонери".

Де Кетеларе оформил хет-трик, забивали только новички – Милан победил в секретном спарринге со счетом 7:1

По сообщениям прессы, зарплата Томори вырастет до 3,5 миллиона евро в год. Фикайо выступал с января 2021-го за миланцев на правах аренды из Челси, но прошлым летом клуб без особых раздумий воспользовался опцией выкупа почти за 29 млн евро.

В сезоне 2021/22 центрбэк стал ключевой фигурой лучшей обороны Серии А (31 матч). С ним на поле Милан 16 поединков завершил без пропущенных мячей.

Мілан тотально домінує, туринська сенсація, шикарні новачки і провінційний бомбардир: символічна збірна сезону Серії А