Скандальный агент Мино Райола, который защищает интересы Джанлуиджи Доннаруммы, отклонил крайнее предложение Милана о продолжении сотрудничества с 21-летним голкипером, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Руководство "россонери" по новому соглашению готово платить Джиджи 7 млн ​​евро в год, но Райола требует для вратаря 10 млн. По информации источника, последним предложением Милана будет контракт с зарплатой 8 млн в год, поэтому агенту со своим подопечным придется делать решающий выбор.

В нынешнем сезоне Серии А Доннарумма провел 16 матчей, в которых пропустил 16 мячей. Милан в настоящее время лидирует в турнирной таблице.

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