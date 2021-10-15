Полузащитник Алексис Салемакерс подписал новый контракт до 30 июня 2026 года, информирует официальный сайт "россонери".

Милан потерял еще одного игрока основы из-за коронавируса

Молодой бельгиец стал чуть ли не главным открытием Милана за последние сезоны. В январе 2020-го его арендовали у Андерлехта, а затем выкупили за скромные 7 млн евро. Пока Салемакерс провел за команду Пиоли 64 матча, в которых отметился 4 голами и 10 ассистами.

Напомним, что "россонери" занимают второе место чемпионата, отставая от Наполи на 2 очка. В ЛЧ все гораздо хуже – поражения от Ливерпуля и Атлетико.

Іспит для Роналду та Лєвандовскі, "кризове дербі" Барселони, пекельний виїзд Моурінью: топ-матчі євровікенду