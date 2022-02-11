Милан продлил контракт с Тео Эрнандесом – защитнику существенно повысили зарплату
19:24 - Читати українською
Защитник Милана Тео Эрнандес продолжил сотрудничество с "россонери".
Тео Эрнандес поставил подпись под новым контрактом с Миланом, рассчитанным до 2026 года, сообщает официальный твиттер миланцев.
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Ранее сообщалось, что существенно вырастет зарплата защитника – вместо 1,5 млн евро Тео будет зарабатывать 4 млн. Добавим, что Эрнадеса зимой пытались подписать Челси и Барселона.
В текущем сезоне левый защитник провел за "россонери" 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 8 ассистов.
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