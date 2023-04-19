Официальный сайт "россонери" подтверждает факт нового соглашения, а Gazzetta dello Sport уточняет сроки и подробности сделки.

Сольный проход Леау и сэйвы вратарей после пенальти в видеообзоре матча Наполи – Милан – 1:1

Зарплата Жиру останется прежней – 3,5 миллиона евро за сезон. С момента присоединения к Милану в 2021 году французский форвард сыграл за команду 76 матчей во всех турнирах и забил 27 мячей. Его последний гол в ответном четвертьфинальном матче с Наполи в Лиге чемпионов вывел Милан в полуфинал турнира.

"Я очень счастлив. Продление контракта – лучший способ отпраздновать выход в полуфинал ЛЧ. Я каждый день чувствую себя болельщиком Милана", – отметил Жиру, кумиром которого всегда был Андрей Шевченко.

Милан впервые за 16 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив Наполи – эпидемия пенальти, Леау заставил Жиру забить