22-летний хавбек и "россонери" подписали новый контракт, рассчитанный до 2027 года, сообщает пресс-служба клуба . Зарплата Тонали должна была вырасти до 2,8 млн евро за сезон.

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В текущей кампании Сандро окончательно закрепил за собой статус лидера Милана. Пока он провел уже пять поединков, записав в свой актив один результативный пас.

Напомним, чемпионы Италии за 10 миллионов евро арендовали хавбека у Брешии в сезоне 2020/21, а прошлым летом выкупили его за 7 млн. Сейчас же Сандро Тонали оценивают в 50 миллионов, летом им даже интересовался мадридский Реал.