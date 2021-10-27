"Россонери" решили еще на несколько лет укрепить отношения с ведущим защитником Симоном Кьяером.

Милан и 32-летний защитник продлили контракт, рассчитанный до конца текущего сезона. Новое соглашение будет действительным до 2024 года, сообщает пресс-служба клуба.

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Симон присоединился к "россонери" в сентябре прошлого года. С тех пор датчанин успел провести 66 поединков (8 из которых в этом сезоне) во всех турнирах, отличиться одним голом и двумя результативными передачами.

К слову, Кьяер попал в список 30-ти номинантов на "Золотой мяч-2021". Также защитник является капитаном сборной Дании.