Милан продлил контракт с Кьяером
"Россонери" решили еще на несколько лет укрепить отношения с ведущим защитником Симоном Кьяером.
Милан и 32-летний защитник продлили контракт, рассчитанный до конца текущего сезона. Новое соглашение будет действительным до 2024 года, сообщает пресс-служба клуба.
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Симон присоединился к "россонери" в сентябре прошлого года. С тех пор датчанин успел провести 66 поединков (8 из которых в этом сезоне) во всех турнирах, отличиться одним голом и двумя результативными передачами.
К слову, Кьяер попал в список 30-ти номинантов на "Золотой мяч-2021". Также защитник является капитаном сборной Дании.
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