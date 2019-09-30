Милан продемонстрировал худший старт в чемпионате Италии за 81 год

Милан продолжает демонстрировать неутешительные результаты – поражением от Фиорентины "красно-черные" повторили свой антирекорд.

Итальянский Милан проиграл четыре из первых шести матчей Серии А. Такого провального старта с итальянским клубом не случалось с сезона-1938/39 – тогда "россонери" уступили пять раз и сыграли две ничьи, сообщает Goal.

Милан планирует пригласить Шевченко на должность главного тренера, если Джампаоло будет уволен, – СМИ

Первую победу "красно-черные" одержали лишь в восьмом туре – в матче с Лацио на Сан-Сиро Милан победил 3:0.

В этом сезоне Милан в матче 6-го тура проиграл Фиорентине со счетом 1:3 и сейчас занимает шестнадцатое место в турнирной таблице набрав лишь 6 очков. Ранее Милан проиграл Удинезе, Вероне и Торино. Следующий матч с участием Милана пройдет 5 октября с Дженоа.

Милан в меньшинстве уступил Фиорентине, Лацио разгромил Дженоа: 6-й тур Серии А, матчи воскресенья