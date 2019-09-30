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Милан продемонстрировал худший старт в чемпионате Италии за 81 год

09:27 75 Читати українською
Милан продемонстрировал худший старт в чемпионате Италии за 81 год
Милан – Фиорентина – 1:3

Милан продолжает демонстрировать неутешительные результаты – поражением от Фиорентины "красно-черные" повторили свой антирекорд.

55’ Матео Мусаккио
80’ Рафаэль Леау
 
Эрик Пульгар 13’
Гаэтано Кастровилли 66’
Франк Рибери 78’
13’ Эрик Пульгар
55’ Матео Мусаккио
66’ Гаэтано Кастровилли
78’ Франк Рибери
80’ Рафаэль Леау

Итальянский Милан проиграл четыре из первых шести матчей Серии А. Такого провального старта с итальянским клубом не случалось с сезона-1938/39 – тогда "россонери" уступили пять раз и сыграли две ничьи, сообщает Goal.

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Первую победу "красно-черные" одержали лишь в восьмом туре – в матче с Лацио на Сан-Сиро Милан победил 3:0.

В этом сезоне Милан в матче 6-го тура проиграл Фиорентине со счетом 1:3 и сейчас занимает шестнадцатое место в турнирной таблице набрав лишь 6 очков. Ранее Милан проиграл Удинезе, Вероне и Торино. Следующий матч с участием Милана пройдет 5 октября с Дженоа.

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Теги
Италия Милан Милан Сан-Сиро Милан - Фиорентина
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