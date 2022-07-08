После полуторагодовалой аренды Истанбул Башакшехир выкупил бразильского центрального защитника. Соответственно, 25-летний Лео Дуарте окончательно покинул Милан, сообщает официальный сайт "россонери".

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Соглашение Дуарте с турецким клубом рассчитано на 4 года. Сумма трансфера не указана. В 2019-м Милан приобрел защитника у Фламенго за около 10 млн евро, но травмы помешали игроку раскрыться в Серии А – только 9 матчей за первую команду "россонери".

А вот в Турции карьера бразильца снова пошла вверх – 54 поединка без результативных действий. Дуарте стал основным игроком команды, которая в сезоне 2021/22 финишировала на 4 позиции Суперлиги.

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