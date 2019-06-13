Милан примет участие в Лиге Европы из-за загруженности суда в Лозанне, – СМИ

Спортивный арбитражный суд в Лозанне, очевидно, не успеет рассмотреть до старта Лиги Европы-2019/20 дело о нарушении финансового фэйр-плей итальянским Миланом.

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Милан могли дисквалифицировать из-за несоответствия условиям финансового фэйр-плей. Однако ранее УЕФА приостановил рассмотрение производства относительно миланцев из-за их жалобы в CAS. В расписании слушаний Лозаннского арбитража до середины августа нет дела Милана, что означает, решение не будет вынесено до начала розыгрыша.

В мае появилась информация, что Милан может отказаться от участия в еврокубках на год, чтобы сосредоточиться на выходе в Лигу чемпионов по итогам следующего сезона.

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