Милан продвигается в переговорах с Манчестер Юнайтед по Расмусу Хёйлунду. Форвард не против вернуться в Италию.

Как сообщает Фабрицио Романо, Милан уже согласовал детали перехода с Манчестер Юнайтед и осталось лишь договориться с игроком. Если Хёйлунд и "россонери" достигнут согласия, то "красные дьяволы" получат 6 миллионов евро за годовую аренду нападающего. В контракте также предусмотрен пункт о выкупе в размере 45 миллионов евро.

Стоит заметить, что Расмус Хёйлунд присоединился к Манчестер Юнайтед летом 2023 года. В прошлом сезоне форвард сыграл в 52 матчах, в которых забил всего 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

