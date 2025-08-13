Милан приближается к трансферу 80-миллионного провала Манчестер Юнайтед – инсайдер раскрыл условия сделки
Форвард Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунд может вернуться в Италию.
Милан продвигается в переговорах с Манчестер Юнайтед по Расмусу Хёйлунду. Форвард не против вернуться в Италию.
Как сообщает Фабрицио Романо, Милан уже согласовал детали перехода с Манчестер Юнайтед и осталось лишь договориться с игроком. Если Хёйлунд и "россонери" достигнут согласия, то "красные дьяволы" получат 6 миллионов евро за годовую аренду нападающего. В контракте также предусмотрен пункт о выкупе в размере 45 миллионов евро.
Стоит заметить, что Расмус Хёйлунд присоединился к Манчестер Юнайтед летом 2023 года. В прошлом сезоне форвард сыграл в 52 матчах, в которых забил всего 10 голов и отдал четыре результативные передачи.
