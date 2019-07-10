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Милан представил третий комплект формы на сезон 2019/20

20:03 71 Читати українською
Милан представил третий комплект формы на сезон 2019/20
Милан представил третий комплект формы на сезон 2019/20 / LaPresse

Состоялась официальная презентация резервной экипировки итальянского Милана на новый сезон.

Итальянский гранд презентовал новую форму. Фотографии появились в официальном твиттере Puma.

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Немецкий производитель разработал комплект в традиционных цветах миланцев – черном и красном. По замыслу дизайнеров, эти краски символизируют огонь и страх, который "россонери" вызывают у соперников. Эта форма должна символизировать молодость и энергию обновленного состава Милана.

Отметим, что новый сезон итальянской Серии А стартует в августе.

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