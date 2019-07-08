Милан представил Джампаоло – специалист оценил амбиции клуба

Марко Джампаоло был официально представлен в статусе нового наставника Милана.

"Я очень рад находиться в Милане. Это, безусловно, отличная возможность. Я думаю, что я заслуживаю этот шанс. Мальдини сказал мне приехать и вот я здесь.

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Пять лет назад ушел в серию C, чтобы бросить себе вызов, который мог бы оценить меня как менеджера. Теперь я рад назначению главным тренером Милана.

У больших команд должна быть индивидуальность, много целей. Мне нравятся надежные игроки, которые хотят писать новые страницы истории клуба. Я хочу, чтобы команда радовала своей игрой. Команда очень молодая, ей нужно дать правильные амбиции. Менталитет победителя – часть ДНК "россонери".

Завтра первый день для меня и я все еще должен понять качества всех игроков. Мы будем играть с четырьмя защитниками, а остальные увидите позже", – цитирует Джампаоло официальный сайт клуба.

Напомним, 51-летний итальянский специалист подписал контракт с "россонери" на 2 года. Его зарплата в новом клубе составит 2 млн евро в год.

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