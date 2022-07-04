Чемпион Италии получил основной вариант игровой экипировки на ближайший год.

Новая форма Милана выполнена в традиционном красно-черном цвете. Техническим партнером клуба осталась Puma, не изменился и титульный спонсор. На верхней части спины нанесен герб города Милан, передает официальный сайт "россонери".

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На форме присутствует нашивка Скудетто в цветах флага Италии, которую традиционно носит чемпион страны предыдущего сезона. Правда, на фотосессии игроки одеты в футболки без чемпионской нашивки, что заметили внимательные болельщики. Впрочем, в матчах этот элемент на форме обязательно будет.

Стоимость футболки в официальном клубном интернет-магазине – 90 евро за реплику и 140 евро за оригинал.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 Милан добыл чемпионский титул Серии А, ставший для "россонери" 19-м в истории клуба.

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