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Милан предложит Гаттузо новый контракт, если команда финиширует в зоне Лиги чемпионов

13:25 22 Читати українською
Милан предложит Гаттузо новый контракт, если команда финиширует в зоне Лиги чемпионов
Дженнаро Гаттузо / reuters

Наставник Милана Дженнаро Гаттузо может продлить контракт с "россонери" по окончании сезона.

Как сообщает Corriere della Sera, компания Elliott Management, которой принадлежат акции Милана, готова продлить контракт с Дженнаро при одном условии.

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Гаттузо должен финишировать в топ-4 Серии А, что позволит миланской команде попасть в Лигу чемпионов. Если специалист не справится с этой задачей, то может быть отправлен в отставку.

Напомним, еще месяц назад Милан под руководством Гаттузо демонстрировал очень неубедительные результаты. Дженнаро не критиковал только ленивый, но все изменилось с приходом в команду новичков Кшиштофа Пйонтека и Лукаса Пакеты, которые своими действиями не только стабилизировали игру Милана, но и вывели команду в четверку лидеров чемпионата Италии.

К слову, сейчас Милан занимает 4 место после 25 туров Серии А.

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Теги
Милан Милан Италия Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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