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Милан предложил Ибрагимовичу контракт на полгода – швед хочет быть в составе "россонери" дольше

12:52 55 Читати українською
Милан предложил Ибрагимовичу контракт на полгода – швед хочет быть в составе "россонери" дольше
Златан Ибрагимович в Милане / FIFA

Шведский нападающий может вернуться в европейский футбол.

По сообщениям Tuttosport, Милан начал переговоры сj Златаном и предложил шведу контракт на полгода с опцией пролонгации еще на один год. Переход может состояться уже зимой, ведь Лос-Анджелес Гелкси, за который сейчас выступает футболист, не смог выйти в плей-офф МЛС.

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Ибрагимович хочет подписать соглашение с "россонери" сразу на полтора года, а не на полгода, как предлагает клуб. Ожидается, что нападающий будет получать в Милане 1,5 млн евро в год.

Напомним, швед уже выступал в составе Милана с 2010 по 2012 годы. За это время он успел сыграть в составе итальянской команды 85 матчей и забить 56 голов. –

Заметим, что в этом сезоне Златан Ибрагимович провел за Гэлакси 27 матчей во всех турнирах, где отличился 22 раза и отдал 6 голевых передач.

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Милан Милан Италия Трансферы Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Трансферы Милана Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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