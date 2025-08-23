Милан и Кремонезе сыграли матч 1-го тура Серии А (1:2). Счет и обзор матча – на "Футбол 24"

В прошлом сезоне Милан финишировал лишь на 8-м месте в Серии А – результат, который отнюдь не подобает такому легендарному клубу. Зато Кремонезе поднялся из Серии B и уже в первом туре получил в соперники грозных "россонери".

Этим летом к Милану присоединился легендарный полузащитник Реала и обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич. Хорват сразу же вышел в стартовом составе, проведя свой официальный дебют как за новый клуб, так и в итальянском первенстве в целом. К слову, Модрич стал самым возрастным игроком, дебютировавшим в Серии А.

Впрочем, именно новичок элиты открыл счет в матче. До того обе команды создали по моменту: у Хименеса зафиксировали офсайд, а Бонаццоли не смог переиграть голкипера. А вот Баскиротто воспользовался замечательным навесом и точным ударом головой направил мяч мимо Меньяна – 0:1!

Но недолго Кремонезе чувствовал себя хозяином ситуации – перед перерывом Милан сравнял счет, снова вернув интригу в матч. Павлович идеально пробил с близкого расстояния, отправив мяч в сетку.

В начале второго тайма Милан демонстрировал явное преимущество, однако Кремонезе сумел вновь перехватить инициативу и выйти вперед. И какой это был гол! Пеццелла точно выполнил передачу в штрафную площадь для Бонаццоли, а нападающий эффектным ударом через себя отправил мяч в ворота.

На 74-й минуте Лука Модрич покинул поле. До конца матча ни одна из команд не смогла изменить счет на табло, поэтому победа досталась Кремонезе.

