Наставник "россонери" Стефано Пиоли в ближайших встречах не сможет рассчитывать на защитника Тео Эрнандеса.

24-летний защитник сборной Франции, который недавно выиграл Лигу наций, подхватил коронавирус, сообщает пресс-служба Милана.

Милан ведет переговоры о продлении контракта с Пиолы

Тео прошел тестирование на COVID-19 после возвращения из национальной команды. Его результат оказался положительным. Сейчас Эрнандес находится дома на самоизоляции, болезнь протекает без осложнений. В текущем сезоне француз провел за Милан 9 матчей (гол и три ассиста).

Заметим, накануне стало известно, что на достаточно длительное время вылетел Майк Меньян – основной кипер "россонери".

Италия обыграла Бельгию: ненужный матч за бронзу Лиги наций, капитана-Доннарумму "пригласили" в Ювентус