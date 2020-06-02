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Милан потерял шанс подписать Модрича – все из-за бардака в руководстве

14:48 51 Читати українською
Милан потерял шанс подписать Модрича – все из-за бардака в руководстве
Модрич и Бобан / фото из соцсетей

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич передумал переходить в Милан.

Милан больше не является вариантом для Модрича, сообщает Calciomercato.com. Итальянский клуб должен был стать следующим в карьере хорвата после мадридского Реала.

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По информации издания, игрок договорился об этом с бывшим директором "россонери" Звонимиром Бобаном. Однако увольнение хорвата из Милана все изменило. Модрич собирался перейти в миланский клуб после окончания контракта с Реалом независимо от того, квалифицируются ли "красно-черные" в Лигу Чемпионов. Решение полузащитника основывалось на древней симпатии к Милану и дружеских связях с Бобаном.

С тех пор, как генеральный директор Милана Иван Газидис уволил Бобана, Модрич строит другие планы на продолжение карьеры. Контракт хорвата с мадридским Реалом заканчивается в 2021 году. Ожидается, что следующий сезон Модрич проведет на Сантьяго Бернабеу.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Италия Звонимир Бобан Лука Модрич Лука Модрич Милан Милан
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