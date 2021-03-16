Хорват получил 2-матчевую дисквалификацию в рамках Серии А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Милан рискует потерять своего лидера из-за публикации в Instagram

Ребич в 27-м туре чемпионата против Наполи нарвался на красную карточку за оскорбления в адрес арбитра Фабрицио Паскуа. После детального рассмотрения ситуации нападающий "россонери" получил дополнительный бан. Кроме того, кипер Милана Джанлуиджи Доннарумма получил штраф в размере 10 тысяч евро за оскорбления и угрозы скамейке запасных "партенопейцев".

Напомним, что Милан минимально проиграл Наполи и отпустил соседей из Интера в борьбе за Скудетто на 9 очков.

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