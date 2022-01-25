Милан вот-вот должен объявить о трансфере 18-летнего нападающего. Марко Лазетич займет последнее место в команде для футболистов, у которых нет паспорта гражданина Евросоюза. Лазетич уже прошел медосмотр и подписал контракт.

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Следовательно, сразу несколько кандидатов на позицию центрального защитника больше не рассматриваются. В частности, этой зимой Милан точно не сможет подписать Эрика Байли из Манчестер Юнайтед. Долгое время ивуариец был приоритетным вариантом на замену выбывшему до конца сезона Симону Кьяеру.

Недавно Паоло Мальдини признался, что поиски нового центрбека продвигаются очень тяжело. По информации итальянской прессы, Милан может сделать ставку на имеющихся центральных защитников, подписав к ним перспективного итальянца, а не готового сформированного игрока.

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