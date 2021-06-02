Казалось, турок вслед за Джанлуиджи Доннаруммой покинет команду на правах свободного агента, ведь его контракт заканчивается 30 июня, а прийти к согласию относительно нового так и не удалось. Хакан долго думал, а клуб свернул переговоры.

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Однако неожиданно Милан и представители игрока снова активизировали процесс, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио. Отмечается, что "россонери" не изменили своего предложения по зарплате – 4 млн евро плюс бонусы. Мальдини дал Хакану на раздумия всего несколько дней.

К слову, Халханоглу надеялся зарабатывать на два миллиона больше, но не получил такого предложения не только от Милана, но и ни от одного европейского клуба. Только катарский Аль-Духайль готов платить 8 млн евро в год, но игрок не очень хочет перебираться в Катар в возрасте 26 лет.

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