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Милан попрощался сразу с пятью игроками

13:19 369 Читати українською
Милан попрощался сразу с пятью игроками
Абате и Монтоливо / Reuters

"Россонери" проводят чистку кадров перед началом сезона 2019/20.

Милан на своем официальном сайте сообщил об окончании контрактов с пятью футболистами.

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Это защитники Иньяцио Абате (306 матчей за итальянский клуб), Кристиан Сапата (148 матчей) и хавбеки Хосе Маури (21 матч), Андреа Бертолаччи (52 матча) и Риккардо Монтоливо (159 матчей). Кстати, Сапата уже нашел новую команду. В следующем сезоне колумбиец будет играть за Дженоа.

Напомним, Милан отказался от участия в Лиге Европы в сезоне 2019/20 из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

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