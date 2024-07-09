Нападающий сборной Испании и Атлетико Альваро Мората может снова оказаться в чемпионате Италии.

"Россонери" хотят усилить линии атаки летом. Милан серьезно заинтересован в услугах Альваро Мораты из Атлетико.

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Как сообщает Gazzetta.it, итальянский клуб готов предложить 31-летнему нападающему контракт до 2027 года и зарплату в размере 12 миллионов евро за весь период. Альваро Мората еще не принял окончательного решения, поскольку сконцентрирован на выступлениях за национальную команду.

Ранее сообщалось, что испанец готов покинуть Атлетико. "Матрасники" ведут переговоры с Жироной по трансферу Артема Довбика. Если сделку заключить удастся, то Мората получит меньше игрового времени, что, конечно, не устраивает Альваро.

Напомним, что Альваро Мората уже выступал в чемпионате Италии. Он защищал цвета Ювентуса с 2014 по 2016 годы и с 2020 по 2022 годы.

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