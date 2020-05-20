Милан получил результаты тестов на коронавирус

Игроки и персонал итальянского Милана прошли тестирование на печально известный COVID-19.

Все тесты "россонери" на коронавирус оказались отрицательными, сообщает Sky Sport Italia.

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В четверг Милану проведут вторую серию тестирования. Если инфицированных не обнаружат и по результатам повторных тестов, то подопечные Стефано Пиоли смогут вернуться к командным тренировкам. Случаи заболевания COVID-19 уже были в Милане – в марте болезнь была обнаружена у технического директора "россонери" Паоло Мальдини и его сына, форварда Даниэля.

К слову, в Италии до 14 июня запрещено проведение всех массовых мероприятий, в частности, спортивных. Дату возвращения к соревнованиям определят 28 мая.

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