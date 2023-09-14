Милан получил отличную новость перед дерби с Интером – лучший бомбардир успел восстановиться
15:42 - Читати українською
Французский форвард Оливье Жиру готов сыграть в важном матче лидеров Серии А.
Жиру травмировался в матче за сборную Франции. Форвард не завершил даже первый тайм против Ирландии, после чего покинул расположение национальной команды.
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Оливье в индивидуальном режиме работал над восстановлением, но сегодня вернулся в общую группу Милана, сообщает Calciomercato. 26-летний нападающий сможет сыграть с Интером 16 сентября.
Жиру в безумной форме на старте сезона – 4 гола и ассист в трех турах Серии А. Милан и Интер перед Дерби делла Мадоннина возглавляют турнирную таблицу, не потеряв ни одного очка.
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