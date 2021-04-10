Милан подтвердил продление контракта с Ибрагимовичем
21:10 - Читати українською
Технический директор Милана Паоло Мальдини рассказал о планах скандального нападающего Златана Ибрагимовича.
"Мы очень близки к новому контракту, остается согласовать лишь мелкие детали", – цитирует Мальдини Sky Sport Italia.
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Интересно, что недавно 39-летний швед неуверенно отвечал относительно своего будущего в лагере "россонери". Напомним, Ибра вернулся в Милан в январе прошлого года на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Серии А Златан провел 17 матчей, в которых отличился 15-ю голами.
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