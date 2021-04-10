"Мы очень близки к новому контракту, остается согласовать лишь мелкие детали", – цитирует Мальдини Sky Sport Italia.

Ибрагимович получил роль в культовой кинокомедии

Интересно, что недавно 39-летний швед неуверенно отвечал относительно своего будущего в лагере "россонери". Напомним, Ибра вернулся в Милан в январе прошлого года на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Серии А Златан провел 17 матчей, в которых отличился 15-ю голами.

Неймар очередной выходкой настроил против себя игроков ПСЖ – отношения с Мбаппе ухудшились