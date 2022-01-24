Форвард Фиорентины Душан Влахович интересует не один топовый клуб Европы, но, похоже, уже определился с приоритетом.

21-летний нападающий не перейдет в Милан этого трансферного окна, о чем четко дал понять директор клуба Паоло Мальдини. "Зимой "россонери" не имеют возможности сделать такое предложение. Посмотрим, что будет после завершения чемпионата", – цитирует менеджера Goal .

Влахович однозначно ответил о возможном уходе из Фиорентины этой зимой.

В то же время Влахович уже согласовал детали личного контракта с другим грандом – Ювентусом, сообщает Gazzetta dello Sport . Когда состоится трансфер, пока неизвестно. В услугах Душана был заинтересован и Арсенал, но, похоже, серб уже сделал свой выбор по поводу будущего.

Напомним, Душан Влахович перебрался в Фиорентину в 2018-м из Партизана за 2 миллиона евро. Теперь его оценивают в 70 млн. Сейчас серб делит первую строчку бомбардирской гонки Серии А с Чиро Иммобиле (по 17 голов).