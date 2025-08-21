Виктор Бонифейс достиг устной договоренности с Миланом, а "россонери" согласовали трансфер с Байером. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Милан арендует форварда за 5 млн евро с правом выкупа за 25 млн евро. Если "россонери" захотят выкупить Виктора, его контракт будет действовать до лета 2030 года.

Следующим шагом должно стать медицинское обследование, и только после этого стороны подпишут контракт. Ранее СМИ отправляли в Милан Артема Довбика. Как видим, боссы клуба отдали предпочтение другому варианту.

В прошлом сезоне нигериец провел за Байер в Бундеслиге 19 матчей и забил 8 голов. Он пропустил часть сезона из-за травмы.

