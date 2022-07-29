Милан, Брюгге и Шарль Де Кетеларе все же дожали друг друга в длительной трансферной саге.

Летняя трансферная кампания давалась Милану очень тяжело. Долгое время единственным его новичком оставался Дивок Ориджи, пришедший свободным агентом, однако чемпиону Италии таки удалось совершить прорыв. Сразу несколько итальянских СМИ и авторитетных инсайдеров сообщают, что "россонери" подписали Шарля Де Кетеларе.

Милан ведет переговоры о трансфере защитника Тоттенхэма и следит за центрбеком ПСЖ

По информации Calciomercato.com и бельгийского репортера Саши Тавольери, Милан заплатит Брюгге 32 миллиона евро. Ещё 3 миллиона евро выплатят в качестве приложений и бонусов, связанных с успешностью футболиста. Кроме того, "россонери" гарантировали "черно-синим" 15% от суммы будущего трансфера Де Кетеларе – хотя поначалу от итальянцев требовали 20%.

Личный контракт Шарля рассчитан на пять лет с зарплатой в 2,2 миллиона евро за сезон. Ожидается, что 21-летний атакующий полузащитник сборной Бельгии уже завтра пройдёт медобследование и подпишет официальное соглашение.

Бельгийский хавбек являлся главной целью миланских селекционеров, если говорить об усилении группы атаки. Впрочем, переговоры с Брюгге давались очень тяжело. Сначала клуб не устраивало предложение итальянцев – Шарля хотели продать в Лидс, который давал 37 млн. евро. Де Кетеларе, в свою очередь, грезил Миланом и согласовал с "россонери" личный контракт, в результате чего англичане вышли из переговоров. Впрочем, даже после того, как чемпион Серии А повысил сумму до 33 млн евро, Брюгге оставался неумолимым, требуя 37 млн.

Делегация из Милана вела интенсивные переговоры более недели, прежде чем найти компромисс с Брюгге.

Лунин может продолжить карьеру в Италии – украинец конкурирует с самым дорогим кипером мира и другими звездами