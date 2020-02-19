Милан подписал предварительный контракт с немецким специалистом, – СМИ

Похоже, Милан завершил поиски кандидата на должность главного тренера клуба.

Ральф Рангник оставил свою подпись под контрактом с Миланом, согласно которому 61-летний специалист летом возглавит "россонери", сообщает L'Equipe.

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Также по соглашению, клуб будет вынуждены выплатить Рангнику значительную компенсацию, если захочет досрочно прекратить сотрудничество. Напомним, среди вероятных кандидатов на тренерское кресло Милана называла также наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

Сейчас главным тренером итальянского гранда является Стефано Пиоли, под руководством которого Милан после 24-х туров Серии А находится на 8-й строчке.

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