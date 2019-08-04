Милан подписал лучшего игрока КАН-2019

Полузащитник Эмполи и сборной Алжира Исмаэль Беннасер официально стал игроком Милана.

Милан объявил о переходе 21-летнего хавбека Эмполи Исмаэля Беннасера. Соглашение рассчитано на 5 лет, сообщает официальный сайт "россонери".

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Финансовые условия трансфера не разглашаются. В сезоне 2018/19 Беннасер отдал 3 ассиста в 37-ми матчах за Эмполи, однако не спас тосканцев от вылета в Серию Б. Ранее он выступал за молодежную команду лондонского Арсенала и в низших лигах Франции. В Италии играл с 2017 года.

К слову, Беннасер сыграл 7 матчей в составе сборной Алжира на КАН-2019. Его команда стала чемпионом Африки, а сам хавбек был признан лучшим игроком турнира. Интересно, что ранее Исмаэль выступал за юношеские команды Франции.

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