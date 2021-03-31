Милан подписал контракт с новым автомобильным партнером – "россонери" провели рокировку немецких гигантов
15:04 - Читати українською
Милан наконец-то подыскал нового спонсора с автомобильной сферы.
"Россонери" на своем официальном сайте объявили о подписании долгосрочного соглашения с BMW. Ни сроки, ни сумма выплат не уточняются.
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Немецкий концерн получит доступ ко всем информационным и физическим ресурсам Милана. Клуб, персонал и игроки смогут рассчитывать на поставку люксовых автомобилей от культового бренда.
Добавим, что Милан оставался без автомобильного спонсора с 2018 года, когда завершился контракт с другим немецким гигантом – Audi.
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