toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗИМНИЕ СБОРЫ

Милан подписал хавбека молодежной сборной Бельгии

22:30 10 Читати українською
Милан подписал хавбека молодежной сборной Бельгии
Алексис Салемакерс / сайт фанатов Милана

Итальянский клуб усилился вингером Андерлехта и сборной Бельгии U-21 Алексисом Салемакерсом.

20-летний футболист перебрался в Милан на правах аренды до окончания текущего сезона, информирует официальный сайт "россонери". У итальянского клуба будет опция выкупа прав на молодого хавбека.

Милан досрочно вернул Лаксальта из аренды в Торино

Завтра Салемакерс присоединится к команде и проведет первую тренировку под руководством Стефано Пиоли. Его официальная презентация назначена на 4 февраля.

Отметим, что в текущем сезоне молодой талант сыграл 16 матчей в чемпионате Бельгии, в которых забил 2 гола. Также в его активе выступления за молодежную сборную Бельгии в отборе к Евро-2021.

Трансферное окно, зима-2020: дедлайн – LIVE

blog_ava
Ярмоленко отримав нові проблеми у Вест Хемі – авторитетний британський ЗМІ знайшов оригінальний вихід
14:08
1159
Теги
Италия Трансферы Милана Трансферы Чемпионата Италии Алексис Салемакерс Алексис Салемакерс Милан Милан Андерлехт Андерлехт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
50
мин
Лестер Сити
14:30
Челси
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук