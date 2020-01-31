Милан подписал хавбека молодежной сборной Бельгии

Итальянский клуб усилился вингером Андерлехта и сборной Бельгии U-21 Алексисом Салемакерсом.

20-летний футболист перебрался в Милан на правах аренды до окончания текущего сезона, информирует официальный сайт "россонери". У итальянского клуба будет опция выкупа прав на молодого хавбека.

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Завтра Салемакерс присоединится к команде и проведет первую тренировку под руководством Стефано Пиоли. Его официальная презентация назначена на 4 февраля.

Отметим, что в текущем сезоне молодой талант сыграл 16 матчей в чемпионате Бельгии, в которых забил 2 гола. Также в его активе выступления за молодежную сборную Бельгии в отборе к Евро-2021.

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