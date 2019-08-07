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Милан подписал бразильского защитника Лео Дуарте

19:14 27 Читати українською
Милан подписал бразильского защитника Лео Дуарте
Лео Дуарте / Мілан

Бразильский защитник Лео Дуарте официально перешел в Милан.

Итальянский клуб приобрел у Фламенго 23-летнего защитника Лео Дуарте. Контракт заключен на 5 лет, сообщает официальный сайт Милана.

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Ранее сообщалось, что "россонери" заплатят за центрального защитника Фламенго 11 млн евро. Зарплата Дуарте должен составить 1,2 млн в год.

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К слову, в текущем сезоне 23-летний футболист провел 14 поединков за Фламенго во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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