Фотографии домашней формы "россонери" появились на профильном ресурсе Footy Headlines.

Аякс посвятит комплект формы Бобу Марли

Нетипичный комплект экипировки разработали немцы из Puma. Характерной особенностью нового основного варианта Милана стали полосы разной толщины. Обычно форма итальянского гранда имела красные и черные полосы одинаковых размеров. Теперь же на футболке будет 5 полос (доминирует черная), которые сужаются от центра к бокам.

За последние 20 лет Милан отходил от канона с полосами одинакового размера для каждого цвета лишь однажды. Это произошло в кампании 2014/15, когда техническим партнером "россонери" был Adidas. Тот сезон стал худшим для "россонери" в XXI веке. В Серии А они финишировали на 10-й строчке.

Домашняя форма сезона 2014/15:

Рукава новой формы будут красными с элементами черного внизу и сбоку. На задней части V-образного воротничка разместят девиз Sempre Milan. Тем временем шорты будут черными, а гетры – черными с красными полосами. В свою очередь вратари Милана будут играть в "кислотном" варианте экипировки

Домашняя форма сезона 2021/22:

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