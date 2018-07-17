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Милан подал апелляцию на исключение из еврокубков

21:08 54 Читати українською
Милан подал апелляцию на исключение из еврокубков
Милан подал апелляцию на исключение из еврокубков

Милан собирается обжаловать решение УЕФА об исключении из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Милан опротестовал в Спортивном арбитражном суде (CAS) свое исключение из еврокубков, сообщает L'Equipe.

Слушания по делу назначено на ближайший четверг, вынесения вердикта судом ожидается в течение 24 после его завершения.

Напомним, что "россонери" в конце июня были отстранены от участия в еврокубках на один сезон в течение двух ближайших лет за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Недавно итальянский клуб перешел во владение американского хедж-фонда Elliott Management, который забрал его за долги у китайского бизнесмена Йонгхонга Ли.

Новые владельцы Милана собираются пригласить на пост главного тренера Антонио Конте, а также провести изменения в руководстве.

Мальдини может вернуться в Милан

Теги
Милан Милан Лига Европы Спортивный арбитражный суд в Лозанне
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