Первис Эступиньян переходит в Милан, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается, что устное соглашение между двумя клубами было заключено. Владелец "чаек" Тони Блум одобрил этот переход.

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Брайтон получит за 27-летнего игрока 17 млн евро + бонус в размере 2 млн евро. Милан уже подготовил Эступиньяну долгосрочный контракт – клуб видит его новым левым защитником на длительный срок.

Напомним, что ранее Милан отпустил в Аль-Хиляль многолетнего левого защитника Тео Эрнандеса. "Россонери" рассматривали на эту позицию 28-летнего Александра Зинченко, но в итоге решили остановиться на более молодой кандидатуре. Эступиньян лишь на год младше Зинченко.

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