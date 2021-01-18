Интер после победы над Ювентусом догнал Милан в турнирной таблице, поэтому "россонери" в текущем туре необходимо было побеждать любой ценой. Благо, в соперники выпал Кальяри, который не выиграл ни один из последних десяти матчей – в шести из них островитяне проиграли. Словом, гости были однозначными фаворитами встречи.

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Свой статус миланцы начали подтверждать сразу со стартовым свистком. Уже на 7-й минуте они заработали пенальти за фол против Ибрагимовича – сам Златан уверенно реализовал "11-метровый". 0:1. Ибра, таким образом, впервые за карьеру в топ-5 чемпионатах забил в девяти подряд матчах в основе.

На 37-й минуте преимущество Милана мог удвоить Калабрия, однако его дальний выстрел пришёлся в штангу. Не беда! Уже на старте второго тайма Калабрия принял участие втором взятии ворот, вырезав шикарную длинную передачу из собственной половины под выход Ибрагимовича один на один. Златан расстрелял ворота в касание – 0:2! Милан забил на выезде в 19-м матче подряд, что является лучшим результатом после периода с марта 1992 года по апрель 1993-го.

После этого интрига в поединке приказала долго жить. Хавбек "россонери" Салемакерс решил её возродить, получив две жёлтые карточки за восемь минут после замены. Кальяри попытался что-то сделать в концовке встречи, но и моментов было мало, и Доннарумма не спал. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу подопечных Стефано Пиоли.

Таким образом, Милан набрал 43 очка и оторвался от второй позиции на три зачётных балла. Кальяри, имея в активе 14 пунктов, остаётся на семнадцатой строчке в турнирной таблице.

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