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Милан планирует зимой приобрести Кэхилла у Челси

12:59 31 Читати українською
Милан планирует зимой приобрести Кэхилла у Челси
Гари Кэхилл / Reuters

ащитник Челси Гари Кэхилл может продолжить свою карьеру в итальянском Милане.

Миланский клуб постарается приобрести центрального защитника Челси Гари Кэхилла во время зимнего трансферного окна, сообщает Corriere dello Sport.

Романьоли выбыл на месяц из-за травмы – это уже третий центральный защитник в лазарете Милана

Напомним, "россонери" из-за травм остались без трех центрбеков – Романьоли, Кальдари и Мусаккио, а также хавбеков Бильи и Бонавентуры.

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Ранее сообщалось, что Челси отпустит 32-летнего защитника зимой в аренду. Контракт англичанина с "аристократами" рассчитан до лета 2019 года.

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