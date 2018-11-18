Милан планирует зимой приобрести Кэхилла у Челси

ащитник Челси Гари Кэхилл может продолжить свою карьеру в итальянском Милане.

Миланский клуб постарается приобрести центрального защитника Челси Гари Кэхилла во время зимнего трансферного окна, сообщает Corriere dello Sport.

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Напомним, "россонери" из-за травм остались без трех центрбеков – Романьоли, Кальдари и Мусаккио, а также хавбеков Бильи и Бонавентуры.

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Ранее сообщалось, что Челси отпустит 32-летнего защитника зимой в аренду. Контракт англичанина с "аристократами" рассчитан до лета 2019 года.