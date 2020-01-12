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Милан планирует заменить Рейну экс-голкипером Челси

12 января 06:00 174 Читати українською
Милан планирует заменить Рейну экс-голкипером Челси
Пепе Рейна / фото из соцсетей

Голкипер Милана Пепе Рейна близок к продолжению своей карьеры в английской Премьр-лиге.

Ожидается, что чемпион мира в составе сборной Испании во время зимнего трансферного окна перейдет в Астон Виллу.

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"Россонери" не планируют искать замену Рейне в Серии А и обратят внимание на других голкиперов, сообщает Sky Sports. Отмечается, что приоритетным вариантом является боснийский голкипер Борнмута Асмир Бегович.

Отметим, что 32-летний вратарь только вернулся в расположение Борнмута после полугодовой аренды в Карабахе, где в 17 матчах он пропустил 16 голов. Главный тренер "вишен" Эдди Хау подтвердил, что будущее Беговича может быть в другом клубе.

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Напомним, босниец сделал себе имя, выступая за Сток Сити, откуда получил приглашение от Челси. В составе лондонцев Бегович провел два сезона и выиграл чемпионский титул АПЛ.

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Теги
Италия Трансферы Милан Милан Пепе Рейна Пепе Рейна Асмир Бегович Асмир Бегович
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