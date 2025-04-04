После неудачного сезона руководство Милана планирует существенно усилить команду летом. "Россонери" готовы вернуть в Серию А чемпиона Европы-2020 Федерико Кьезу и латераля Тоттенхэма Дестини Удоджи, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Игрок "шпор" может быть заинтересован в поиске нового вызова после провального сезона в составе Тоттенхэма. А вероятности трансфера Кьезы добавляет тот факт, что Милан планирует пригласить летом тренера на замену Сержиу Консейсау. Одним из фаворитов на должность является Массимилиано Аллегри, с которым Федерико уже работал в Ювентусе и может попытаться возродить карьеру талантливого итальянского вингера.

Напомним, что в текущем сезоне Милан идет на 9 месте в турнирной таблице Серии А после 30 туров и рискует остаться без еврокубков на следующий сезон.

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