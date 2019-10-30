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Милан планирует продать еще одного своего воспитанника

17:27 25 Читати українською
Милан планирует продать еще одного своего воспитанника
Давиде Калабрия / ФК Милан

Итальянский клуб намерен продать правого защитника Давиде Калабрию.

Руководство клуба недовольно отсутствием серьезного прогресса 22-летнего футболиста и готово рассмотреть предложения по его продаже уже в зимнее трансферное окно, информирует Tuttosport.

Милан понес рекордные финансовые убытки за прошлый год

Отметим, что Калабрия, который является выпускником академии "россонери", дебютировал за Милан еще в 2015 году. В прошлом сезоне Дженнаро Гаттузо постоянно выпускал его в основе, подчеркивая лидерские качествах и самоотдачу молодого игрока. С приходом Марко Джампаоло, а потом – Стефано Пиоли, Калабрия начал получать гораздо меньше игровой практики. В этом сезоне он сыграл 7 матчей в Серии А и получил много критических отзывов от экспертов и болельщиков.

Напомним, что летом Милан продал еще двух своих воспитанников – Патрик Кутроне поехал в Вулверхэмптон, а Мануэль Локателли – в Сассуоло.

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Италия Давид Калабрия Давид Калабрия Милан Милан
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