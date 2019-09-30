Милан планирует пригласить Шевченко на должность главного тренера, если Джампаоло будет уволен, – СМИ

Руководство Милана недовольно результатами команды под руководством Марко Джампаоло.

В матче 6-го тура Серии А "россонери" безвольно уступили Фиорентине. Это уже четвертое поражение команды с начала сезона. Старт нынешней кампании оказался худшим для клуба за последние 80 лет.

Милан в меньшинстве уступил Фиорентине, Лацио разгромил Дженоа: 6-й тур Серии А, матчи воскресенья

Руководство Милана уже не уверено, что поступило правильно, доверив кресло главного тренера Джампаоло. Одним из главных пренедентив, которые могут заменить Марко, боссы "красно-черных" видят Андрея Шевченко, утверждает TMW.

Напомним, что именно в Милане нынешний наставник сборной Украины достиг наибольшего успеха во время своей игровой карьеры.

"Я вбив у собі гравця і почуваюся абсолютно спокійно". Правила життя Андрія Шевченка