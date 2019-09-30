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Милан планирует пригласить Шевченко на должность главного тренера, если Джампаоло будет уволен, – СМИ

00:25 95 Читати українською
Милан планирует пригласить Шевченко на должность главного тренера, если Джампаоло будет уволен, – СМИ
Андрей Шевченко / фото из соцсетей

Руководство Милана недовольно результатами команды под руководством Марко Джампаоло.

55’ Матео Мусаккио
80’ Рафаэль Леау
 
Эрик Пульгар 13’
Гаэтано Кастровилли 66’
Франк Рибери 78’
13’ Эрик Пульгар
55’ Матео Мусаккио
66’ Гаэтано Кастровилли
78’ Франк Рибери
80’ Рафаэль Леау

В матче 6-го тура Серии А "россонери" безвольно уступили Фиорентине. Это уже четвертое поражение команды с начала сезона. Старт нынешней кампании оказался худшим для клуба за последние 80 лет.

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Руководство Милана уже не уверено, что поступило правильно, доверив кресло главного тренера Джампаоло. Одним из главных пренедентив, которые могут заменить Марко, боссы "красно-черных" видят Андрея Шевченко, утверждает TMW.

Напомним, что именно в Милане нынешний наставник сборной Украины достиг наибольшего успеха во время своей игровой карьеры.

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Теги
Милан Милан Италия Милан - Фиорентина Главное Андрей Шевченко Андрей Шевченко Марко Джампаоло Марко Джампаоло
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