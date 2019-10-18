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Милан планировал подписать Рибери, – агент Гаттузо

12:25 24 Читати українською
Милан планировал подписать Рибери, – агент Гаттузо
Франк Рибери / Newsbeezer

Агент бывшего тренера Милана Дженнаро Гаттузо Массимо Брамбати рассказал о трансферных планах своего подопечного во главе "россонери".

"Я до сих пор не могу понять, зачем Милан прошел недолгий путь с Марко Джампаоло только для того, чтобы назначить Стефано Пиоли. Лучше было бы оставить Гаттузо и следовать его идеям.

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На встрече он просил подписать трех опытных игроков, двое из них были свободными агентами. Гаттузо хотел видеть в команде Рибери, который в итоге перешел в Фиорентину и демонстрирует прекрасную игру. Вместо этого Милан отказался и от Гаттузо, и от его предложений", – рассказал Брамбати в эфире TMW Radio.

Напомним, в сентябре Рибери был признан лучшим игроком Серии А в составе Фиорентины.

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Трансферы Милана Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Франк Рибери Франк Рибери Фиорентина Фиорентина Милан Милан Италия
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