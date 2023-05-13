Центрхав Раде Крунич и вингер Жуниор Мессиас стали очередным пополнением в лазарете "россонери", сообщает Calciomercato.

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У боснийца проблемы с приводной мышцей, а у бразильца повреждение колена. Оба точно пропустят нынешний поединок против Специи и надеются восстановиться к ответному матчу полуфинала ЛЧ против Интера (16 мая). Кадровая ситуация Милана сложная, ведь в лазарете уже находились Ибрагимович, Леау и Беннасер.

Напомним, команда Пиоли идет пятой в таблице Серии А, отставая от зоны ЛЧ на 2 очка. Первый полуфинал против Интера завершился поражением 0:2, поэтому в ответной игре понадобится чудо.

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