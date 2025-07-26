Ливерпуль и Милан провели матч в рамках азиатского предсезонного турне. Обзор и результат матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеская игра

Ливерпуль – Милан – 2:4

Голы: Собослай, 26 Гакпо, 90+3 – Леау, 10, Лофтус-Чик, 52, Окафор, 60, 90+4

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Милан неожиданно разбил Ливерпуль в товарищеской игре. Голевую перестрелку начал Рафаэль Леау, который на 10-й минуте прошил Алиссона. Свой мяч португалец посвятил Диогу Жоти.

Ливерпуль ответил шикарным голом Собослая с передачи молодого Рио Нгумоха.

A super strike from Szobo pic.twitter.com/Sg1f2jzOCl — Liverpool FC (@LFC) July 26, 2025

Также хороший момент имел Мохамед Салах, но, выйдя на ударную позицию, он решил отдать пас на Флориана Вирца – защитники "россонери" в последний момент выбили мяч.

Во втором тайме Милан мощно стартовал с двух голов: сначала забил Лофтус-Чик, а затем уже Окафор. Ливерпуль сумел забить только в компенсированное время благодаря усилиям Гакпо. "Красные" бросились вперед в надежде забить еще, но взамен получили гол в свои ворота – Окафор оформил дубль после совместной ошибки Цимикаса и Мамардашвили – 4:2 в пользу "россонери".