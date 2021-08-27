Итальянский полузащитник Томмазо Побега до следующего лета будет выступать за Торино.

Милан высоко ценит талант своего воспитанника, но для получения игровой практики согласился отпустить своего игрока, но исключительно в "сухую" аренду.

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Сезон, который уже стартовал, Побега проведет в Торино, сообщает официальный сайт "быков". В прошлом сезоне Томмазо защищал цвета Специи, за которую сыграл 21 матч и забил 6 голов.

Стоит заметить, что претендентов на 22-летнего итальянца было немало. Главный среди них - Аталанта. Джан Пьеро Гасперини надеялся, что Побега займет вакантное место после перехода Виктора Коваленко в Специю. Но бергамаски хотели иметь право викупа, что не устроило Милан.

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