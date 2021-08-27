Милан отпустил в Торино своего воспитанника – Гасперини видел в нем замену Коваленко
Итальянский полузащитник Томмазо Побега до следующего лета будет выступать за Торино.
Милан высоко ценит талант своего воспитанника, но для получения игровой практики согласился отпустить своего игрока, но исключительно в "сухую" аренду.
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Сезон, который уже стартовал, Побега проведет в Торино, сообщает официальный сайт "быков". В прошлом сезоне Томмазо защищал цвета Специи, за которую сыграл 21 матч и забил 6 голов.
Стоит заметить, что претендентов на 22-летнего итальянца было немало. Главный среди них - Аталанта. Джан Пьеро Гасперини надеялся, что Побега займет вакантное место после перехода Виктора Коваленко в Специю. Но бергамаски хотели иметь право викупа, что не устроило Милан.
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